Відомий український коментатор Віктор Вацко не забуває про своє хобі, яке приносить йому солідні трофеї.

Вацко у своєму Instagram продемонстрував величезного коропа, якого виловив на осінній риболовлі.

Кополовець: Віз батька в Київ на операцію, а він у мене на руках у поїзді помер

"Закриття сезону 2021. Всього три виїзди за рік – це мало. Але всі були цікавими, небанальними, результативними і в хорошій компанії", – підписав світлину Вацко.

До слова, Віктор повернувся до коментаторської роботи восени 2020 року після тривалої перерви. Вацко спробував свої сили на YouTube, запустивши канал Вацко Live.

Що потрібно збірній України для путівки в плей-офф відбору на ЧС-2022: всі розклади перед вирішальним етапом