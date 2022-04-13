Український коментатор Віктор Вацко сам того не знаючи, "долучився" до знищення рашистської військової техніки.

Артем Довбик (праворуч) після гола у вороат Швеції / Getty Images

Соціальними мережами шириться ролик, на якому українські військові влучають у російський танк. Для підсилення ефекту на відео наклали емоції українського коментора Віктора Вацка.

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Символічно, що момент "розДовбування" танка озвучили голом Артема Довбика у матчі збірної України проти Швеції на чемпіонаті Європи 2020 року. Гол українця на 120+1 хвилині матчу став тоді вирішальним і дозволив "синьо-жовтим" пробитися у чвертьфінал турніру.

Кумедно, що сам винуватець ретвітнув ролик на своїй сторінці у Твіттері.

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