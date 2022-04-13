Вацко "озвучив" ліквідацію росіян – гол Довбика прирівняли до влучання ракети
Український коментатор Віктор Вацко сам того не знаючи, "долучився" до знищення рашистської військової техніки.
Соціальними мережами шириться ролик, на якому українські військові влучають у російський танк. Для підсилення ефекту на відео наклали емоції українського коментора Віктора Вацка.
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Символічно, що момент "розДовбування" танка озвучили голом Артема Довбика у матчі збірної України проти Швеції на чемпіонаті Європи 2020 року. Гол українця на 120+1 хвилині матчу став тоді вирішальним і дозволив "синьо-жовтим" пробитися у чвертьфінал турніру.
Кумедно, що сам винуватець ретвітнув ролик на своїй сторінці у Твіттері.
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