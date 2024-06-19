"Я у юності серйозно займався футболом у львівській СДЮШОР №4 і після кожної гри наш тренер заповнював спеціальний бланк, і там була графа з оцінками. І він завжди, як би хто не зіграв, ставив двійки та трійки, і ті хто не грав, отримували п'ятірки, тому що до них ніяких претензій по грі не було.

Румунія – Україна: вболівальники обрали втішно-потішного "Лева матчу"

Я дуже люблю гравців збірної України, з більшістю знайомий, спілкуюся, але без образ, тут такий випадок, що найкращими були ті, хто не виходив на поле. Я б нікому статуетку не віддав. Ніхто у грі з Румунією не показав футбол "Лева матчу", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

Нагадаємо, що нагорода "Лев матчу" за матч Румунія – Україна дісталась Михайлу Мудрика – за вінгера Челсі проголосували 20% вболівальників.

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