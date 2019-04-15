Вацко: Очолити Львів може тільки людина без власної думки

Відомий коментатор Віктор Вацко поділився думкою про недавню відставку Юрія Бакалова з посади головного тренера Львова.

"Це історія, де є головний тренер, який має свою думку щодо кадрових рішень. А є керівництво, яке нав'язує йому свою думку. У Львові головний тренер вже не потрібен. Там може стати головним тренером тільки людина, у якої немає своєї думки і їй дуже потрібні гроші, тому що вона бідна на футбольній ниві.

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Я вже чекаю, коли Олексій Боровиков, керівник клубу, отримає тренерську ліцензію і почне тренувати команду. Але відповідальність несе головний тренер, а не ті, хто привіз футболістів.

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Ви ж привезли бразильців – несіть відповідальність. Не хочете нести, тоді не везіть цих гравців. І поки там буде така ситуація, жоден солідний тренер, який себе поважає, і переживає за своє ім'я і реноме, туди не піде. Це утопія для кожного з тренерів. З Бакаловим це не перший випадок, а продовження тенденції", – цитує Вацка ТК Футбол.

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