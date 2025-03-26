"Я вам скажу, що в цій грі дуже важко обирати "Лева матчу". Знову ж таки, до самовіддачі команди, до бажання – питань нема. Принаймні в мене. Є питання до якості гри у футбол. Великі питання. Тому що жоден із футболістів збірної не відіграв сильний матч. На жаль.

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І оскільки "Лев матчу" – це вибір суб'єктивний, то я проголосував би за Єгора Ярмолюка. Десь авансом. Однозначно, враховуючи, що це для нього був дебютний матч в основному складі збірної України. І це був матч із дуже складним психологічним навантаженням. Я погоджуюся з Сергієм Ребровим у тому, що Ярмолюк показав, що готовий конкурувати в національній збірній.

Так, він багато помилявся в другому таймі. Але, з іншого боку, хіба не помилялися всі? Абсолютно всі. Наприклад, я навіть не пригадаю, коли востаннє бачив у Забарного стільки помилок у матчі за збірну. Що мені сподобалося у грі Ярмолюка? Попри свій статус фактично дебютанта, він прагнув грати у футбол. Можливо, навіть найбільше у складі збірної України.

Якщо подивитися звіт на Wyscout, то у Ярмолюка один із найменших відсотків браку в діях серед гравців, які вийшли в основному складі збірної України – 35 %. Тільки у Матвієнка менше – 33 %. У Ярмолюка 61 % виграних єдиноборств – і це також другий найкращий показник у команді після Забарного. У нього дві спроби дриблінгу, обидві вдалі – це найкращий показник у команді. 13 втрат м'яча, але при цьому 11 повернень – і це також найкращий показник у збірній України. 81 % точних передач – другий найкращий показник у збірній після Сватка.

Я розумію, що якщо дивитися на ці цифри поза контекстом гри і не порівнюючи з іншими, вони можуть здаватися не надто вражаючими. Але факт у тому, що це дійсно одні з найкращих показників у збірній України. Антифутбольній збірній України того вечора", – сказав Вацко на своєму Youtube.

Нагадаємо, що уболівальники обрали найкращим гравцем матчу з Бельгією Андрія Луніна.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи