Вацко: Ніхто не пам'ятає, що Блохін програвав усі спаринги перед відбором на ЧС-2006

Футбольний експерт та коментатор Віктор Вацко пригадав епоху Олега Блохіна на посаді головного тренера збірної України.

"Добре, що у нас з'явився тренер, який почав сміливо варіювати тактикою і складом. Мені таке подобається більше, ніж перемога команди Фоменка в товариському матчі над Уельсом, коли була проведена тільки одна заміна. Навіть така поразка дозволить тренерському штабу зробити потрібні висновки.

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Можливо, це була підготовка до матчів з топ-збірними. Ніхто з наших центральних захисників не має досвіду гри в три захисника. Дуже напрошується в таку схему Ярослав Ракицький, який вміє починати атаки. У матчі проти Словаччини вистачало проблем з точки зору організації гри. Збірна України часто позиційно не встигала за суперником. Але це був матч без особливого турнірного значення.

А головний тренер збірної повинен вирішувати найважливіші турнірні завдання. Нехай Андрій Шевченко програє всі контрольні матчі, але виведе команду на Євро. Олег Блохін програвав всі товариські матчі перед кваліфікацією на чемпіонат світу, але ніхто цього не пам'ятає, бо він виконав головне завдання", – цитує Вацка сайт каналів Футбол 1 та Футбол 2.

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