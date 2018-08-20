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Вацко: Нехай Аякс боїться Динамо, киянам не потрібно переживати

11:17 559 Читать на русском
Вацко: Нехай Аякс боїться Динамо, киянам не потрібно переживати
Віктор Вацко / Instagram

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко поділився очікуваннями від матчу між Аяксом та Динамо у 4-му раунді кваліфікації до Ліги чемпіонів.

"Аякс – серйозний фаворит у матчі проти Динамо. Я отримав задоволення від індивідуальних дій футболістів Аякса у матчі проти Стандарта. У них дуже сильна лінія атаки.

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Проте нехай Аякс боїться Динамо, киянам не потрібно переживати. Мені здається, що Аякс – зручний суперник для Динамо, тому що кияни – закрита команда, яка жалить на контратаках, такий підбір виконавців у Хацкевича. Динамівці практично не пропускають", – сказав Вацко в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, перший матч між Аяксом та Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

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Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
2
дн
:
10
год
:
2
хв
Динамо
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Теги
Аякс - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів Віктор Вацко
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