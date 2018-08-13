Вацко: Не думаю, що Динамо сильніше за Славію

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко поділився враженнями від протистояння між Динамо та Славією у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Динамо в цьому турі не грало, Славія перемогла Младу з рахунком 1:0. Кияни спокійно готуються до матчу. Програють – тоді можна влаштовувати істерики. Зараз це все розхитувати – не бачу сенсу.

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Це дві рівні команди, але гол на виїзді дає невелику перевагу Динамо. Ми зараз не та країна, де грають Неймар з Коутінью проти якоїсь Андорри.

Не думаю, що кияни сильніше за Славію. У першому матчі Бойко рятував в моментах, в яких міг це робити. Динамо і Славія – рівні команди.

У групі атаки Динамо не вистачає гравців. Бесєдін та Вербіч в Чехії відіграли слабо. Артем багато рухається і працює проте він не може в такому ключі грати кожен матч", – розповів Вацко в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч Динамо – Славія відбудеться у Києві 14 серпня, початок о 19:30. В першому поєдинку команди зіграли внічию – 1:1.

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