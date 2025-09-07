"Ви знаєте горбиль, який зараз був нещодавно? Коли я розповів про обшуки вдома в асистента Мельгоси Кирила Мазура, мені в УАФ чітко дали зрозуміти: ти давай там не плутай, неправильно Мазура називати асистентом Мельгоси. І сам Мельгоса – так мені сказали – не вважає його асистентом, він вважає його насамперед перекладачем. І що офіційна посада Мазура в УАФ – це менеджер з аналітичного забезпечення.

Але, панове в УАФ, у мене питання тоді до вас. Як ви ставитеся до того, як він сам себе позиціонує в публічній площині, виступаючи серед своїх друзів, однопассівців? Там же, якщо хто не знав, співведучий також працює на цю структуру просвітлювача українського футболу – тихо, на мишу, але не за безплатно.

Навіть безпосередньо від пассівців є витік інформації, але то таке. Transfermarkt далі дивимося. Ну, не сам же по собі Transfermarkt в профайлі Кирила Мазура написав "assistant manager"? Не самі ж вони це придумали, правильно?

Знаєте, чому таке позиціонування? Я вам поясню. Це для CV. Тому що одна справа, коли ти перекладач у молодіжній збірній України, а інша справа, де ти працював. "Я був асистентом головного тренера молодіжної збірної України". Хороші понти дорожче грошей. Час іде – нічого не міняється", – сказав Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

Раніше Віктор Вацко повідомив, що СБУ провела обшуки вдома у асистента Унаї Мельгоси по молодіжній збірній Кирила Мазура. Також у справі фігурує асистент Сергія Реброва Гліб Платов.

