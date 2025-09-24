"Супряга ж дуже довго був у Динамо Київ. Йому давали 154 тисячі шансів. Його ж бачили в тренувальному процесі, його в іграх бачили. Ну, не потягнув Влад рівень київського Динамо. Так буває. Травми, звичайно, травми зробили свою справу.

Давайте я так скажу: не може ні в Динамо, ні в Шахтарі на щось розраховувати центрфорвард, який 5 років не може забити гол. Ну така правда футболу. Я до Супряги, повірте, дуже добре ставлюсь. Я вам чесно скажу, я дуже зрадів зараз його голу за Епіцентр у ворота Кривбасу. І дуже шкода мені, що травма ця сталася. Оцей вивих ліктьового суглоба. Слава Богу, що не перелом.

Я дуже сподіваюсь, що Сергій Нагорняк в Епіцентрі реанімує кар'єру Супряги в українському футболі. Але ще раз, ну, є різниця. Епіцентр і Динамо Київ. Є різниця взагалі у всьому. Вона кардинальна, вона колосальна", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, в матчі між Епіцентром та Кривбасом Супряга відзначився своїм першим голом майже за 5 років і одразу ж травмувався.

