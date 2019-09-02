Вацко назвав переваги трансферу Коноплянки в Шахтар

Відомий український коментатор Віктор Вацко переконаний, що Шахтар лише виграє від підписання вінгера Шальке Євгена Коноплянки.

"З Коноплянкою у складі Шахтар отримає сильного футболіста з українським паспортом. Що дуже важливо, аби не хвилюватися за ліміт на легіонерів.

Коноплянка перейшов у Шахтар

Додатковий гравець з українським паспортом на позицію, яку в Шахтарі переважно займали іноземці, відкриє клубу додаткові опції на трансферному ринку. Наприклад, можливість запросити сильного іноземного центрального захисника", – написав Вацко у twitter.

Нагадаємо, донецький клуб оголосив про підписання вінгера Шальке та збірної України Євгена Коноплянки.

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