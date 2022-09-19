"Навіть такий досвідчений тренер як Луческу не знає, що робити з командою, яка 5,5 місяців живе в автобусах та літаках. Він не розуміє, що можна виправити в умовах, коли команда тільки їздить з матчу на матч, не маючи нормального тренувального процесу та нормального процесу відновлення. Він ніколи у своїй кар'єрі з таким не стикався.

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Навіть зараз, здавалося б, міжнародна пауза – можна щось награти, підтягнути психологію, але ж команди немає – половина гравців роз'їхалася різними збірними України. І Кендзьора – до збірної Польщі.

Я не знаю, який тренер прийде та гарантовано зможе виправити цю ситуацію. Шість поразок у семи матчах! Брати Суркіси – досвідчені футбольні управлінці, і я впевнений, що вони зараз аналізують різні запасні варіанти. Криза дуже глибока, і не можна виключати, що Луческу не психоне, не грюкне дверима і не піде.

Якщо ж ви запитаєте про кандидатів, то кандидатом № 1 може бути той самий Ігор Костюк. Це не інсайд. Просто він свій, динамівець, половина команди пройшла через його руки, він знає цих футболістів, і для керівництва команди це найпростіше рішення, щоб струсонути команду. Не факт, що це ефективне рішення, але просте", – сказав Вацко у програмі "Вацко on air".

Нагадаємо, Динамо сьогодні переживає небувалу кризу: після 4-х турів кияни у турнірній таблиці УПЛ йдуть одинадцятими, маючи у своєму активі 3 бали. У групі В Ліги Європи "біло-сині" пасуть задніх – після двох матчів вони не набрали жодного очка.

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