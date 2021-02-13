"Нападники в Динамо – це проблема. Луческу покаже, як буде вирішувати її навесні. У нього є Бєсєдін, Супряга і Ванат. Хто повинен грати?

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Той, хто буде більше підходити під гру команди. Результати матчів на зборах для Луческу нічого не означають. Для нього важливо надавати рівну ігрову практику всім футболістам. Бесєдін поки фаворит на позицію основного форварда", – сказав Вацко у програмі "Вмикай підігрів".

Нагадаємо, Динамо вже сьогодні, 13-го лютого, зіграє свій перший офіційний поєдинок у новому році. У рамках 14-го туру УПЛ підопічні Луческу зустрінуться з донецьким Олімпіком. Початок зустрічі о 17:00.

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