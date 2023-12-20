"Степаненкові 34 роки, але зараз ніхто не може продублювати його якості у команді. Контракт Тараса завершується влітку, і, як на мене, для менеджменту Шахтаря взимку ключове питання – новий контракт Степаненка.

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Всі знають, що він – справжній профі. Як він стежить за режимом, харчуванням та рештою. На рівні нинішньої УПЛ Тарас ще 2-3 роки може спокійно відіграти, якщо коліно не підведе", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Тарас перейшов у Шахтар в липні 2010 року з запорізького Металурга. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро.

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