"Це була ганьба! Розумієте, зараз можна багато чого розповідати: тактика, контроль мʼяча, переміщення, двієчки-трієчки, ще якусь модну наукову х**ню сучасного футболу, але факт же в іншому – найсильніше покоління в історії українського футболу обіср*лось. Давайте будемо говорити прямо в своєму першому матчі на Євро-2024.

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300 мільйонів, 150 мільйонів, 100 мільйонів, 70 мільйонів, 50 мільйонів. Давайте президенти, менеджери, агенти, давайте фантазуйте в оцінці своїх гравців, а їх обіграли дід з чемпіонату Саудівської Аравії, пацан з Серії Б і запасний аутсайдера Ла Ліги. Розповідайте, найсильніше покоління, найкраща збірна історії, гравці топ-чемпіонатів, дійдуть до півфіналу – вперед, давайте розповідати", – сказав Вацко у програмі Вацко on Air.

Нагадаємо, збірна України була розбита Румунією (0:3) в першому турі групового етапу Євро-2024. Шанс реабілітуватись в очах вболівальників буде вже 21 червня у грі зі Словаччиною, початок о 16:00.

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