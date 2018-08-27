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Вацко: Мбаппе та Неймар могли б виручити Динамо в матчі з Аяксом

12:16 808 Читать на русском
Вацко: Мбаппе та Неймар могли б виручити Динамо в матчі з Аяксом
Віктор Вацко / фото ТК Футбол

Відомий футбольний коментатор Віктор Вацко вважає, що у Динамо мало шансів пройти Аякс, проте вони є.

"Ми побачили хороший, швидкий, індивідуально сильний Аякс, ми побачили дійсно ряд футболістів в біло-червоних футболках, за якими полюють великі клуби Європи. Ми не побачили того, чого хотіли побачити від київського Динамо. Ми не побачили надійної гри в обороні.

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Знаєте, які гравці могли б виручити Динамо? Неймар і Мбаппе, якби вийшли, ще б, може, голи забили, щоб в Києві легше було. Футболісти Аякса – не перелякані зайці. Вони футболісти.

Тоді як здебільшого проти Динамо в нашому чемпіонаті грають перелякані зайці, які центр поля бояться перейти, щоб кияни їх не розірвали. Якщо в першому таймі Аякс забив фактично все, що створив, то у другій половині фортуна повернулася до них задом, до нас передом. Просто пощастило нам. Але фортуна любить сміливих.

А Динамо не має іншого виходу, як зіграти сміливо, але розумно. Як говорять, з холодною головою і гарячим серцем. 2:0 потрібно вигравати.

Я сподіваюся, що НСК Олімпійський буде заповнений, і люди допоможуть Динамо. Тут ситуація не безвихідна. Не можна сказати, що це катастрофа, що це безвихідь. Але зробити це буде дуже і дуже важко", – розповів Вацко в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться 28 серпня, початок о 22:00. Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.

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Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

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Аякс
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Динамо - Аякс Динамо Динамо Аякс Аякс Ліга чемпіонів Віктор Вацко Аякс - Динамо
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