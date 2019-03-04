Вацко: Хочеться, щоб Тете не став заручником суми трансферу

Футбольний журналіст Віктор Вацко прокоментував трансфер Тете у Шахтар.

"Вражає сума трансферу, яку заплатив донецький клуб за Тете. Це рекордний трансфер чемпіонату України за останні роки. А ще це говорить про те, що Шахтар дуже вірить в цього гравця. Хочеться побажати, щоб Тете не став заручником цієї суми трансферу і проявив себе в команді.

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Варто звернути увагу, що п'ять новачків Шахтаря – це 19-річні футболісти, три з яких зіграли за збірну Бразилії U20 на Копа Америка. Тете і Сіпріано були конкурентами за одну позицію і зіграли не кращим чином, а ось Маркос Антоніо отримав хорошу пресу.

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Дуже важливим фактором в даному випадку є Паулу Фонсека. Скільки тренер буде приділяти часу новачкам поза футбольним полем і на футбольному полі", – цитує Вацка "Футбол 1".