Вацко: Фонсека говорив, що не буде грати в захисний футбол, але в матчі проти Ліона Шахтар лише оборонявся

Футбольний експерт Віктор Вацко прокоментував нічию Шахтаря та Ліона в матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Якщо команда виходить на гру, в якій її влаштовує тільки перемога, і завдає лише чотири удари по воротах суперника, то це явно не гра на перемогу.

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Це тренерське рішення. Не думаю, що команда сама віддала м'яч опонентові і почала грати в футбол, який їй не властивий. Ми протягом усієї Ліги чемпіонів чуємо від Паулу Фонсеки, що у Шахтаря є свій стиль, а у нього – філософія футболу. "Я ніколи не буду грати в захисний футбол". Але те, що ми побачили в поєдинку проти Ліона... Це ж не Манчестер Сіті, правильно?

Є український чемпіон, який зібрав в рідних стінах 40 тисяч уболівальників. І команда грає перед цими людьми в той футбол, який їй не властивий. Шахтар лише оборонявся. Можна, звичайно, грати на контратаках, але їх теж не було", – сказав Вацко в ефірі програми Великий футбол на каналі Футбол 1.

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