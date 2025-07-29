"Я вважаю, що наразі у Динамо взагалі проблем немає. І я вважаю, що нема ніяких підстав абсолютно говорити про якусь кризу. Я не знаю, чи там футбол в контрольних матчах це породив, чи скромна трансферна діяльність. Але, ну, на цю мить, давайте по факту, от яку відправну точку ми маємо? Чисто по факту ми говоримо про те, що Динамо – чинний чемпіон України, причому непереможний. Динамо не програло жодного матчу в чемпіонаті України минулого сезону.

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Динамо зараз влітку не втратило жодного важливого ключового гравця із чемпіонського складу. Ну, Максим Дячук пішов в оренду в Польщу, але він не був основним футболістом київського Динамо. І тому я не бачу жодної підстави стверджувати, що Динамо стало слабшим порівняно із минулим сезоном. Знову ж таки, тут треба, напевно, трішки конкретизувати. Це якщо про внутрішньоукраїнський рівень говорити. Ще раз повторю, Динамо – чемпіон, який не програв жодного матчу в чемпіонаті минулого сезону. І це, якщо говорити про якість складу для внутрішньоукраїнського рівня.

Те ж саме і тренерської ідеї, до речі, стосується. Вам може подобатись, а може не подобатись тренерська ідея, там стиль гри Олександра Шовковського. Факт в тому, що він дає результат. Факт в тому, що на табло, це найголовніший факт. А якщо про перспективу говорити, я вважаю, що Динамо не стало і сильнішим порівняно з минулим сезоном", – поділився Вацко у новому випуску Вацко on Air.

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