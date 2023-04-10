"Фабріціо Романо – топовий журналіст, дуже авторитетний інсайдер. Але ви знаєте, що навіть найавторитетніші та найтоповіші можуть помилятися, навіть не знаючи при цьому, що вони помиляються, тому що інсайди – штука дуже й дуже непроста.

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Я з величезною повагою ставлюся до Фабріціо Романо, я захоплююся його роботою, реально підписаний на нього в Instagram та Твіттері. Він реально топчик у професії. Але я думаю, що сам Фабріціо навіть гадки не має, яка тут у нас катавасія стосовно нового тренера збірної розгорнулася. Катавасія, яка вже вийшла за межі футболу і стала десь абсолютно політичною.

Я цю історію з Білічем особисто сприймаю як інформаційне вкидання. Особливо, коли після інформації Романо, вийшла вже не від нього інформація, що Біліч готовий працювати зі збірною України безкоштовно. Зрозумійте правильно, на такому рівні – це комедія. Про Біліча як тренера в контексті роботи з національною збірної України я готовий буду серйозно говорити тільки після того, коли отримаю більш вагомі докази про переговорний процес", – сказав Вацко у програмі Вацко on air.

Нагадаємо, наразі виконувачем обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" є Руслан Ротань. Сергій Ребров, якого сватають в національну команду, до літа працюватиме в Аль-Айні.

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