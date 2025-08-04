Соцмережі Динамо киплять від реакції сербських фанатів на результати жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сербські вболівальники заполонили офіційний акаунт Динамо в Інстаграм зі словами підтримки країни-агресора. Одразу після жеребкування в коментарях з'явились десятки повідомлень ватних друзів Росії.

Результати жеребкування плей-офф ЛЧ – Динамо отримало не найгіршого суперника, з яким може зіграти

Серед повідомлень найчастіше зустрічаються прапори Росії разом з прапором Сербії, повідомлення із символом Z та інші зашкварні меседжі.

Нагадаємо, що за підсумками нинішнього жеребкування потенційним суперником Динамо у плей-офф раунді кваліфікації стане переможець пари Лех Познань (Польща) – Црвена Звезда (Сербія). Матчі цієї стадії заплановані на 19/20 та 26/27 серпня.

Партизан: братерство з Росією, фінал проти Реала, 5:21 від Динамо та ганебні товарняки перед Олександрією