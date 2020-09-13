Лукас Васкес може перебратись в один із клубів Катару та вже отримав дуже вигідну пропозицію, інформує Marca. Про деталі контракту наразі не повідомляється.

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За інформацією видання, Васкес взяв паузу для роздумів щодо свого майбутнього у Реалі. До слова, агент ще не відхилив пропозицію з Катару та очікує рішення самого гравця. Зінедін Зідан розраховує на Лукаса, проте не зупинятиме його, якщо той матиме бажання покинути клуб. Зазначимо, що інтерес до іспанця також проявляли Тоттенхем та Наполі.

Лукас Васкес є вихованцем мадридського Реала. У минулому сезоні півзахисник провів 18 матчів у чемпіонаті Іспанії, відзначився двома голами та стількома ж асистами.

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