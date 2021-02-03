Новачок УПЛ у Facebook оголосив про піврічну оренду нападника Ворскли Дениса Васіна. Це перший трансфер Інгульця у міжсезоння.

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У поточній кампанії Васін не міг похвалитися статусом основого гравця Ворскли – всього 8 матчів та один асист. 31-річного нападника виставили на трансфер, і тепер він виступатиме за команду з Петрового. Новачок отримав футболку з престижним сьомим номером і навіть встиг відзначитися голом у спарингу проти Арди (2:1).

Нагадаємо, Інгулець пішов зимувати на десятій сходинці УПЛ. Підопічні Лавриненка відновлять сезон 14 лютого матчем проти СК Дніпро-1.

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