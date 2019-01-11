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Васін покинув Ворсклу, – ЗМІ

22:58 2 Читать на русском
Васін покинув Ворсклу, – ЗМІ
Денис Васін / Соцмережі

Ворскла вирішила не продовжувати контракт із хавбеком Денисом Васіним.

Півзахисник Денис Васін, у якого закінчився контракт із полтавською командою, отримав статус вільного агента, інформує Sport.ua.

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Ворскла вже виключила гравця із заявки команди на УПЛ. Нагадаємо, влітку Васін отримав серйозне пошкодження та не зіграв у поточному сезоні чемпіонату України жодного матчу.

Вчора прес-служба полтавців повідомляла, що Васін розпочав тренування у загальній групі Ворскли.

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