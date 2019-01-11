Васін покинув Ворсклу, – ЗМІ

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Лунін може перейти в Уеску – Реал готовий прийняти пропозицію арагонців
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Фабрегас офіційно перейшов у Монако – клуб ефектно представив хавбекаФранція — 20:41 680
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"Ми стежимо за ним", – Пеллегріно підтвердив інтерес Леганеса до КравцяІспанія — 19:43 558
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Дорога в нікуди: 10 прикладів трансферних провалів українців та екс-динамівців в Туреччині – Морозюк проти традиціїУкраїна — 18:25 2609
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