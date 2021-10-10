"Здається, цю історію вже разів 5 закінчували і починали. Мені вже якось незручно, давно її треба було забути. Є головний тренер зі своїми вимогами і поглядами.

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Я з ним говорив на цю тему. Сказав: "Васильовичу, ви головний тренер, ви вирішуйте. Вирішили так, це ваше бачення. Ви будете відповідати. Якщо програємо – отримаєте по повній. Виграємо – будете на коні і закриєте всім роти". От і все. Це головна відповідь. А говорити, правильно це чи неправильно. Вирішує головний тренер. Наша думка другорядна, дружимо ми там чи не дружимо. Виклик є, в список потрапив – все, далі відповідає тренер. Гадаю, так найбільш правильно", – заявив Пятов у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, хавбек Аталанти Руслан Маліновський не потрапив навіть у резервний список збірної України на жовтневі матчі відбору ЧС.

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