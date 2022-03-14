"Так, поки ми використовували власні засоби, але зараз час зібрати кошти. У мене в руках худі, яку нам з Дмитром Дубасом надав Віктор Леоненко.

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Це його особистий дизайн, там на фронтоні розпис Леона, а на спині Сабо, Лобан, Шева, Веремеєв, Рац, Біба, Троха, Блоха, Беланов, Льосик, Тосик, Заваров, Сало, Бєс і знов Леон.

Я виставляю її на акціон-продаж, бо треба викупати платівки для броників, треба давати людям на бензу, щоб привезли продукти з центральної України etc. Залишайте у коментах суму, хто дасть більше, тому завезу або вишлю Новою Поштою", – написав Васильков на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, сьогодні вже 19-й день війни. Російські загарбники сподівалися завоювати нас за декілька днів, однак українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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