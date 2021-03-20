Речник головного тренера збірної України Микола Васильков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram представив нового співробітника тренерського штабу Шевченка – Авраама Кампомара.

Шевченко може отримати несподіваного асистента в збірній України

"Мій новий колега по збірній України. Проаналізуймо тактику і фізику разом", – підписав спільну світлину з Авраамом Васильков.

Нагадаємо, Кампомар працював в академії Шахтаря, а також аналітиком у іспанських клубах – Альбасете та Вальядоліді. Упродовж останніх місяців виконував обов'язки експерта на телеканалах "Футбол".

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