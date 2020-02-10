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Василь Рац: Не бачу сенсу тримати Кадара в Динамо – Миколенко може зайняти його місце

23:10 358 Читать на русском
Василь Рац: Не бачу сенсу тримати Кадара в Динамо – Миколенко може зайняти його місце
Тамаш Кадар / Фото з відкритих джерел

Легендарний півзахисник Динамо Василь Рац, який свого часу пограв в угорському чемпіонаті за Ференцварош, поділився думками щодо захисника киян Тамаша Кадара.

"Молоді українські футболісти виступають краще, ніж легіонери. Хоча вони повинні бути сильнішими за місцевих гравців. Не бачу сенсу тримати в Динамо Кадара.

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20-річний Віталій Миколенко може зайняти його місце в будь-який час. Кадар ніколи не демонстрував серйозних результатів, він допускав помилки практично у кожному матчі", – сказав Рац у коментарі угорському виданню Blikk.hu.

Нагадаємо, Кадар приєднався до Динамо у лютому 2017 року. Відтоді угорець зіграв за киян 104 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів. Кияни намагались позбутися 29-річного угорця під час європейського транферного вікна, однак не знайшлося охочих придбати футболіста. А нещодавно Кадара перевели у дубль Динамо після відкритого конфлікту з головним тренером команди Олексієм Михайличенком.

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