Василь Кравець може зіграти проти Барселони – гравець займався в загальній групі

Захисник Леганеса Василь Кравець отримав травму в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Реала (1:0), але може взяти участь у поєдинку 20 туру Прімери проти Барселони.

Леганес на своєму офіційному сайті опублікував фотографію з тренування після матчу 1/8 фіналу Кубка Короля проти мадридського Реала, в якому команда з передмістя столиці здобула мінімальну перемогу, однак все одно покинула турнір.

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На фотографії видно, як український захисник Василь Кравець займається із загальною групою. Таким чином, гравець зберігає шанси зіграти в поєдинку 20 туру Ла Ліги проти Барселони, який відбудеться 20 січня.

Нагадаємо, Кравець перейшов у Леганес минулих вихідних з Луго за 2 млн євро, половину цієї суми отримають Карпати.