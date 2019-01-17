toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО ФРАН СОЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА

Василь Кравець може зіграти проти Барселони – гравець займався в загальній групі

17:18 158 Читать на русском
Василь Кравець може зіграти проти Барселони – гравець займався в загальній групі
Василь Кравець та Мартін Бреутвейт / ФК Леганес

Захисник Леганеса Василь Кравець отримав травму в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Реала (1:0), але може взяти участь у поєдинку 20 туру Прімери проти Барселони.

Леганес на своєму офіційному сайті опублікував фотографію з тренування після матчу 1/8 фіналу Кубка Короля проти мадридського Реала, в якому команда з передмістя столиці здобула мінімальну перемогу, однак все одно покинула турнір.

Кравець дебютував за Леганес проти Реала: травма, погана статистика і хороші відгуки, а Луніну знову обіцяють шанси

На фотографії видно, як український захисник Василь Кравець займається із загальною групою. Таким чином, гравець зберігає шанси зіграти в поєдинку 20 туру Ла Ліги проти Барселони, який відбудеться 20 січня.

Нагадаємо, Кравець перейшов у Леганес минулих вихідних з Луго за 2 млн євро, половину цієї суми отримають Карпати.

Теги
Барселона Барселона Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Леганес Леганес Василь Кравець Василь Кравець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кадар продовжив контракт з Динамо
    Україна — 17:36404 Кадар продовжив контракт з Динамо
2
год
:
39
хв
Реал Сосьєдад
20:30
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук