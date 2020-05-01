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Василь Кравець став батьком – український легіонер написав зворушливе повідомлення дружині

1 травня 20:47 627 Читать на русском
Василь Кравець став батьком – український легіонер написав зворушливе повідомлення дружині
Василь Кравець з дружиною / Фото Instagram

Хоч і позиція Василя Кравця на полі далека від атакувальної, але свій найважливіший гол він все ж забив.

Захисник Луго Василь Кравець долучився до списку футбольних татусів. Красива дружина українського легіонера Ярина народила щасливому подружжю доньку.

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"Хочу подякувати Богу, що в цей не легкий для нашого світу час, від подарував нам з Яриною здорову та красиву дівчинку!!! Це найкращий день в мому житті, тепер я буду робити найкращі дні своїй доці!!! Тепер я тато і я дякую дружині за це!!! Я тебе кохаю, ця ніч була не легкою, але ти все витерпіла і подарувала нам красиву і здорову дівчинку! Я тебе люблю", – написав Кравець під фото з новонародженою.

Нагадаємо, Василь є вихованцем львівського футболу, після кількох років у Карпатах у 2017-му захисних перебрався в Луго. У нинішньому сезоні Сегунди Кравець провів 6 матчів, в яких відзначився асистом.

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Хочу подякувати Богу, що в цей не легкий для нашого світу час, від подарував нам з @iarenka_3 здорову та красиву дівчинку!!! Це найкращий день в мому житті, тепер я буду робити найкращі дні свої доці!!! Тепер я тато і я дякую @iarenka_3 за те!!! Кохана я тебе кохаю, ця ніч була не легкою, але ти все витерпіла і подарувала нам красиву і здорову дівчинку! @iarenka_3 я тебе люблю️

Допис, поширений Kｒａｖｅｔｓ ⓥ. (@vasyan3)

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Теги
Іспанія Луго Луго Українці за кордоном Василь Кравець Василь Кравець Сегунда
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