Василь Кравець став батьком – український легіонер написав зворушливе повідомлення дружині

Хоч і позиція Василя Кравця на полі далека від атакувальної, але свій найважливіший гол він все ж забив.

Захисник Луго Василь Кравець долучився до списку футбольних татусів. Красива дружина українського легіонера Ярина народила щасливому подружжю доньку.

Кравець закликав забути про відновлення поточного сезону і думати лише про новий

"Хочу подякувати Богу, що в цей не легкий для нашого світу час, від подарував нам з Яриною здорову та красиву дівчинку!!! Це найкращий день в мому житті, тепер я буду робити найкращі дні своїй доці!!! Тепер я тато і я дякую дружині за це!!! Я тебе кохаю, ця ніч була не легкою, але ти все витерпіла і подарувала нам красиву і здорову дівчинку! Я тебе люблю", – написав Кравець під фото з новонародженою.

Нагадаємо, Василь є вихованцем львівського футболу, після кількох років у Карпатах у 2017-му захисних перебрався в Луго. У нинішньому сезоні Сегунди Кравець провів 6 матчів, в яких відзначився асистом.

Зідан має три команди на випадок ексцесів: роль Луніна, шанс для скандалістів і абсолютне божевілля з японцем та Ко