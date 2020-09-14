Захисник Леха Василь Кравець розповів про свої найкращі футбольні якості та поділився очікуваннями від виступів за польський клуб.

"Який я гравець? Тренери, з якими я працював, краще знають. Думаю, на полі я трудяга. Багато працюю як у захисті, так і в атаці. Нехай це 20, 30 або 90 хвилина – завжди граю до кінця.

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Тут великий і красивий стадіон. Дивовижний. Познань дуже схожа на мій рідний Львів. У неї теж багата історія і вона вже підкорила моє серце. Тут я поруч з рідним домом. Думаю, себе і тут скоро почуватиму як вдома", – поділився Кравець у коментарі офіційному сайту Леха.

Нагадаємо, Василь вирушив в річну оренду в польський клуб, а права на гравця належать іспанському Леганесу.

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