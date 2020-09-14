Українець виступатиме за Лех 1 рік на правах оренди, а поляки матимуть пріоритет при трансфері гравця, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кравець: Навіть якби мені знову запропонували перейти в Динамо – я б знову відмовився

До слова, Кравець приходить на заміну іншому українцю – Володимиру Костевичу, який приєднається до київського Динамо взимку 2021 року. Права на Василя належать іспанському Леганесу.

До слова, Кравець провів останній сезон у оренді в іспанському Луго, в складі якого провів 16 поєдинків та записав до свого активу 2 асисти.

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