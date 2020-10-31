Оборонець Леха посів 342 місце у рейтингу FedEx Performance Zone, набравши 1160 очок – найкращий показник серед українців у Лізі Європи.

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Топ-3 наших співвітчизників замикають Дмитро Чигринський з АЕКа (455 місце з 817 очками) та Владислав Кочергін із Зорі (484 місце і 749 балів у активі). Лідерами турніру є Пако Алькасер, Сон Хин Мін та Міхаель Ліндль, які мають 4828, 4579 та 4488 очок відповідно, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Fedex Performance Zone – це рейтинг, який відображає форму гравців на клубному рівні в Лізі Європи УЄФА і національних першостях. Спеціальний алгоритм обробляє офіційну статистику футболістів і видає значення, на базі якого будується рейтинг.

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