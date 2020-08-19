Василь Кравець не зможе продовжити виступи за Луго – викуп українця занадто дорогий для клубу

Захисник Леганеса Василь Кравець змушений шукати інші варіанти продовження кар'єри після завершення оренди в Луго.

Клуб Сегунди не може дозволити собі повноцінний викуп 22-річного українця, повідомляє Lavanguardia.

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Луго орендував Кравця на другу половину сезону 2019/20. Екс-гравець Карпат відразу став основним (15 матчів, 2 асисти) і допоміг команді зберегти прописку в Сегунді. Зазначається, що фанати Луго обожнюють Василя, однак клубу доведеться шукати інші варіанти на позицію лівого захисника.

Додамо, що чинний контракт Кравця з Леганесом розрахований до літа 2023 року, а ціна латераля за Transfermarkt складає 1,6 млн євро.

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