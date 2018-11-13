Василь Кравець достроково завершив тренування в збірній України через проблеми зі спиною

Захисник збірної України Василь Кравець достроково покинув тренування, тому що відчув біль у спині.

Василь Кравець відчув біль у спині і був змушений достроково завершити тренування з національною командою України, повідомляє ua-football. Наразі невідомо, наскільки серйозною є травма, так само невідомий діагноз.

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Варто зазначити, що захисник Луго вже не вперше викликається до національної команди, але досі не дебютував у футболці "жовто-синіх".

16 листопада Україна зіграє на виїзді заключний для себе матч Ліги націй проти Словаччини. Початок зустрічі о 21:45.

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