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Ващук: У боротьбі за чемпіонство багато покажуть три найближчих тури

10:08 365 Читать на русском
Ващук: У боротьбі за чемпіонство багато покажуть три найближчих тури
Владислав Ващук / фото із соцмереж

Колишній гравець Динамо Владислав Ващук поділився очікуваннями від боротьби у верхній "шістці" УПЛ.

"У боротьбі за чемпіонство багато покажуть три найближчих тури, коли Шахтар зіграє з Олександрією, Зорею і Динамо, на яке в свою чергу чекають ще Зоря і Маріуполь. Але вже зараз можна сказати, що сім очок киянам відіграти буде дуже складно.

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Те ж стосується і Зорі, якщо її вважати головним суперником Олександрії у боротьбі за бронзові медалі. Луганцям важко буде ліквідувати дев’ятиочкове відставання.

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Але взагалі-то, зараз складно щось аналізувати, потрібно трохи почекати", – передає слова Владислава Ващука "Команда №1".

Теги
Динамо Динамо Владислав Ващук Владислав Ващук Шахтар Шахтар
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