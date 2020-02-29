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ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ващук: Супряга хотів довести, що Динамо помилилось, віддавши його в оренду

10:19 532 Читать на русском
Ващук: Супряга хотів довести, що Динамо помилилось, віддавши його в оренду
Владислав Ващук / Фото з відкритих джерел

Легендарний захисник київського Динамо Владислав Ващук поділився думками щодо поразки "біло-синіх" від СК Дніпро-1 (1:3).

71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Віталій Буяльський 6’
Беньямін Вербіч 45+5’
6’ Віталій Буяльський
45+5’ Беньямін Вербіч
71’ Владислав Супряга
75’ Володимир Польовий
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"Все залежить від захисту. Кияни забивають, але й пропускати не повинні. Потрібно грати акуратніше, бо заробити вилучення – це підвести команду. Раніше всі переживали, що потрібно не пропустити – зіграти на нуль. І навіть якщо Динамо грало в меншості в чемпіонаті, то все одно мало перевагу.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

В матчах проти Динамо у гравців завжди велика мотивація. Супряга хотів вийти і довести, що Динамо помилилося, віддавши його в оренду. Варто було очікувати, що якщо він хороший гравець – буде доводити, що гідний грати на високому рівні. Якщо такий собі – нічого не покаже.

Звісно, Владиславові ще потрібно працювати і працювати, але в Динамо тепер будуть до нього приглядатися. При цьому, в Києві повинні аналізувати, під який стиль гри підходить цей форвард. Якщо нападник біжить, а захист – ні, то для чого команді такий швидкісний режим? Значить, він не потрібен", – сказав Ващук у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру чемпіонату України СК Дніпро-1 на власному полі розгромив Динамо з рахунком 3:1. Хет-триком у матчі відзначився орендований у киян Владислав Супряга. Як наслідок, кияни з 39 очками посідають другу сходинку турнірної таблиці, СК Дніпро-1 з 22 пунктами – восьмий.

СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян

blog_ava
СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян
00:30
13332
Теги
Динамо Динамо УПЛ СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Динамо Владислав Супряга Владислав Супряга Владислав Ващук Владислав Ващук
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