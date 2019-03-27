Ващук: Шахтар може стати тим подразником, який дозволить Циганкову розкритися

Колишній гравець Динамо Владислав Ващук поділився очікуваннями напередодні матчу 1/4 фіналу Кубка України, в якому кияни на виїзді зіграють проти Шахтаря.

"Будь-який матч, в якому зустрічаються Шахтар і Динамо, можна назвати фінальним. Ця зустріч, як правило, підводить підсумок підготовки команд, показує, хто краще організований, хто провів більш вдалу трансферну кампанію.

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Незалежно від того, які місця команди посідають в турнірній таблиці чемпіонату або на якій стадії Кубка зустрічаються, матч Шахтар – Динамо – це фінал. Цей чвертьфінал Кубка гідний фіналу. Неважливо, де грають команди, скільки у кого трофеїв – без різниці. Футболісти налаштовуються на такі ігри, як на останній бій.

Читаючи пресу, складається думка, що Хацкевича після кожного поєдинку відправляють у відставку. Яка зараз атмосфера панує саме в президентській ложі Динамо я не знаю, тому складно сказати. Я не думаю, що варто акцентувати увагу перед поєдинком саме на персоні головного тренера.

Для Циганкова – це подразник, тому що забиває в багатьох матчах чемпіонату України, але на високому рівні він не може себе проявити. Можливо, Шахтар буде подразником, тим, який дозволить Віктору розкритися. Йому потрібно відчути впевненість в серйозних і важких іграх з грандами.

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Щодо Мораєса, то всі ми знаємо, що це гравець високого рівня. Інша справа, що він грав в Динамо, а зараз виступає в складі Шахтаря, і важливо те, чи зміг він подолати ці психологічні моменти. Це і покаже очний поєдинок", – цитує Ващука Terrikon.com.

Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо відбудеться 7-го квітня о 17:00.