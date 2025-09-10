– Поділіться загальними враження від матчу. Що відбувається зараз зі збірною?

– Таке відчуття, що немає єдиного колективу. Не знаю, що в них відбувається. Я не знаю, чи вони між собою спілкуються. Немає командної енергії, тому так і вийшло.

– В мережі після матчу з Азербайджаном величезна кількість людей вимагає відставки Реброва. Яке ваше ставлення?

– Дивіться, в мережі можуть писати все, що завгодно. Таке життя тренера. Раніше тільки в газетах писали, а зараз кожен може зайти й щось написати.

Я вважаю, що зараз команді потрібно знайти командний імпульс. Якщо це вдасться – ми зможемо далі показувати гарну гру. Взагалі зараз дуже сильно насіли на збірну, що ми маємо посісти перше місце. Нам зараз треба об’єднати колектив.

– А як Ви вважаєте, цей імпульс збірній має дати тренер чи лідери команди серед гравців також повинні долучитись?

– Коли я грав, це був тільки тренер. Не президент, а тренер і тренерський штаб. Хоча у нас президент УАФ – Андрій Шевченко.

А серед гравців – хто в нас зараз лідер? Я не знаю. Можна подивитись згідно зі статистичними даними, але хто лідер на полі? Не знаю. Треба знати, чи вони взагалі спілкуються між собою.

Нам потрібно знайти цей футбольний імпульс. Як він виглядає, як його знайти – тяжко. Це може бути одна людина, може і 3 людини бути. Я не кажу за лідерів – лідер з’являється в той час, коли він готовий. На футбольному полі потрібно мати 2-3 лідери, щоб виграти гру, – заявив Владислав Ващук у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що збірна України вже майже 20 років не брала участі на чемпіонатах світу. Вперше і поки що востаннє це було у 2006 році, коли підопічні Олега Блохіна в 1/4 фіналу поступилися Італії, яка тоді й виграла Мундіаль.

