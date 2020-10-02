"У Динамо і Шахтаря дуже цікаві групи – дві найкращі команди Іспанії та Італії приїдуть в Україну.

"Дружина вже просить футболки Роналду і Мессі": Харатін – про розкішне жеребкування ЛЧ для Ференцвароша

Раніше Сергій Ребров грав з Динамо проти Мірчі Луческу. Тепер він гратиме проти Динамо Луческу. Так все перевернулось… Можна сказати, що інтрига протистояння Реброва і Луческу затьмарює матчі з Барселоною та Ювентусом.

В Динамо цікавіша група, ніж у Шахтаря. Є за що боротися і що доводити, показувати результативну гру. Хлопці будуть рости, переосмислювати бачення того, що вони роблять на футбольному полі. Цікаво побачити, як вони готові до матчів з командами такого рівня. Якщо покажуть хорошу гру, то обов'язково виростуть в ціні", – цитує Владислав Ващука 1927.kyiv.ua.

Нагадаємо, Динамо потрапило до справжнього "квартету смерті" – в групі G "біло-сині" зіграють з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем. Шахтар опинився у групі В, де зустрінеться з не менш іменитими суперниками – Реалом, Інтером та Борусією М.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля