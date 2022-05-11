"Колись у нас був збір 21 день в Ізраїлі. Через два тижні ми з Леоненком побились. Був такий момент, що він спробував мене обіграти, як зазвичай, але в нього не вийшло. Він злився через це, і вдарив на мене фішку.

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Я, звичайно, зразу пішов на нього. Між нами був Микола Павлов, і так вийшло, що він постраждав у цій ситуації. У нього був синець під оком. Ми поштовхались, чиясь рука відскочила, і вийшло так, що у Павлова з’явився синець", – розповів Ващук у коментарі ВЗБІРНА.

Додамо, що Микола Павлов очолював київське Динамо з 10 квітня по 30 червня 1995 року, а свої найбільші здобутки він оформив у Ворсклі та Маріуполі.

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