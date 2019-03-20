Ващук: Подивимося рівень збірної України на тлі Португалії

Колишній захисник збірної України Владислав Ващук поділився очікуваннями від матчу 1 туру відбору Євро-2020 Португалія – Україна.

"Я неодноразово бачив матчі, коли проти Роналду персонально грали 2-3 гравці та не дозволяли пройти далі. Що стосується гри в штрафному та воротарському майданчиках – це вже складніше завдання.

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Ближче до воріт Кріштіану почувається комфортно. Захисники в таких випадках не мають права на помилку. Він класний майстер у плані завершення атак, вміє високо вистрибувати. Проте ще багато залежатиме від дій його партнерів. Подивимося на тлі такого суперника рівень збірної та окремих гравців.

Усі думають про нічию. Утім, було б добре повернутися додому з перемогою. Це б додало впевненості в собі футболістам. Подивимося, не хочу загадувати наперед", – цитує Ващука Рейтинг Букмекерів.

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