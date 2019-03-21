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Ващук: Після українського паспорта Мораєс повинен отримати військовий квиток

19:14 1126 Читать на русском
Ващук: Після українського паспорта Мораєс повинен отримати військовий квиток
Жуніор Мораєс з паспортом / ФФУ

Екс-гравець Динамо та збірної України Владислав Ващук прокоментував натуралізацію нападника Жуніора Мораєса.

"Він отримав українське громадянство, запевняє, що вивчив гімн. Найголовніше, щоб він хотів жити тут, щоб справа не закінчилася футболом і паспортом. Мораєсу потрібно включитися в життя України.

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Після українського паспорта Жуніор повинен отримати військовий квиток, якщо я правильно розумію. Потрібно думати не тільки про футбол, а присвятити себе новому дому.

З іншого боку, це сильний футболіст, який точно не завадить збірній на вістрі атаки", – передає слова Ващука Рейтинг Букмекерів.

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Теги
Збірна України Владислав Ващук Владислав Ващук Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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