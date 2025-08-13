"Це дуже добре для Іллі, для всієї нації і для нашого футболу. Це відзнака того, що футбол наш рухається вперед. Для мене взагалі приємно, коли захисника купують за такі великі кошти. Клуб, який виграв Лігу чемпіонів і буде боротись за найвищі місця.

Це дуже добре, коли в нас є футболісти в Реалі, Ромі, ПСЖ та і в Арсеналі. Вони представляють нашу державу на високому рівні та своєю грою доводять, що ми можемо грати в клубах високого рангу. Забарний спочатку буде резервістом чи боротиметься за місце в основі? Я думаю, в нього такий характер, що він готовий грати тільки основним. Він підписував контракт, і так вже довго тягнеться ця сага, тому я думаю, що він буде боротись тільки за місце в основному складі.

Плюси і мінуси від переходу з АПЛ до Ліги 1? Це футбол, і я не думаю, що французька ліга настільки слабша, ніж англійська. Там є дуже висококласні гравці. Добре, що такий клуб-гранд, як ПСЖ, вибрав свій шлях разом із Забарним. І Ілля вибрав ПСЖ. Я вважаю, що це великий плюс для усього українського футболу, для вболівальників та молодого покоління. Я не думаю, що це крок вбік. ПСЖ виграв Лігу чемпіонів – її теж треба виграти. Це великий плюс для Іллі.

Забарний і росіянин Сафонов у одній команді? Я всі тонкощі не знаю. Знаю, що його хотіли продати чи віддати в оренду. Якщо так станеться... А якщо ні – на тренуваннях буде трішки сильніше бити, напевно. Що очікує на Забарного у Франції? Це технічний футбол. Думаю, це його футбол. Подивіться на нього. Мені здавалось, що французький футбол технічний, вони продумані, читають гру. Не скажу, що це такий швидкий футбол, але мені подобається", – поділився Ващук у коментарі Tribuna.

