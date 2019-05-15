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Ващук: Мені незрозумілі завдання, які стоять перед Динамо

15 травня 12:27 934 Читать на русском
Ващук: Мені незрозумілі завдання, які стоять перед Динамо
Владислав Ващук / Соцмережі

Екс-гравець Динамо Владислав Ващук поділився очікуваннями від матчу 30 туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо.

 

"Шахтарю та Динамо потрібно забути про емоції, а показувати все в грі. І не апелювати до рефері. А арбітрам потрібно судити те, що є. Неважливо, порушує гравець Шахтаря або Динамо – всіх треба карати. Люди, перш за все, повинні показувати рівень гри у футболі, а не поза футболом.

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Не знаю, наскільки керівництву Динамо важливо те, що Шахтар у разі перемоги над Інгульцем стане найтитулованішим клубом незалежної України. Не буду вгадувати. На даний момент мені незрозумілі завдання, які стоять перед Динамо", – цитує Ващука "Террікон".

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Нагадаємо, поєдинок 30 туру між Шахтарем та Динамо відбудеться у середу, 22 травня, початок гри запланований на 19:30.

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Динамо Динамо Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Владислав Ващук Владислав Ващук
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