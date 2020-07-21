Ващук – про звільнення Михайличенка: Він не винен, адже робив свою роботу

Колишній захисник Динамо Владислав Ващук оцінив рішення Ігоря Суркіса відправити у відставку Олексія Михайличенка і його тренерський штаб.

"Всі бачили останній матч Динамо, всі розуміють. Думаю, що Михайличенко не винен, він робив свою роботу. Якщо відштовхуватися від результату, то він його досяг – виграв Кубок і посів з командою друге місце, вона вийшла в Лігу чемпіонів. Що стосується гри, це вже інше питання. Десь щастило, десь ні.

Динамо визначилося з планами на міжсезонний збір – стало відомо, коли кияни представлять нового тренера

Що спонукало президента клубу відправити тренера у відставку, треба запитати у нього, адже ми не знаємо внутрішньої кухні. Говорили, що Михайличенко залишиться тренером Динамо, але потім ситуація змінилася.

Складно прогнозувати, хто потрібен Динамо на пост головного тренера. Важливо розуміти, під які завдання потрібен фахівець – для швидкого успіху чи з роботою на перспективу", – цитує Ващука Meta-ratings.

Нагадаємо, фаворитом на посаду нового головного тренера Динамо називають Віктора Скрипника, який привів Зорю до третього місця в УПЛ.

"Банкрутство киян – не найгірше": новий тренер Динамо знайдений, вражаюча реакція на відставку Михайличенка