Ващук – про невтішні результати Динамо: Команда просто грає на своєму рівні

Колишній футболіст київського Динамо Владислав Ващук прокоментував нічию "біло-синіх" в завершальному матчі групового турніру Ліги Європи проти Лугано (1:1).

"Сказати, що хлопці не грали футбол? Ні, вони грали в футбол, старалися! Правда, бренд київського Динамо спонукає уболівальників чекати більшого від команди. Хлопці стараються, але грають вони так, як вміють. Тобто докоряти їм у відсутності бажання я не можу. Вони просто грають на своєму рівні.

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Якщо згадати всі нинішні матчі Динамо в єврокубках, то погодьтеся, що в ні в якому матчі команда не зіграла на тому рівні, якого очікують вболівальники. Не було запасу сил, якихось новинок у грі, жоден гравець не розкрився якось яскраво.

Мабуть, у колективі є якийсь дисбаланс, якщо команда показує такі результати. Тренери ж явно доносять цілі і завдання до футболістів, але це не доходить до гравців. Динамо грає на високому рівні, тут такі помилки ніхто двічі прощати не збирається. А Михайличенко, думаю, разом зі своїм тренерським штабом робить все можливе.

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Невихід з такої групи у плей-офф – це провал в будь-якому випадку, нормальним результатом вважався б, наприклад, чвертьфінал. А щодо суперників у групі, то Динамо завжди з такими командами на передсезонних зборах грало", – цитує Ващука Bookmaker-ratings.