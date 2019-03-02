toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО ЧОРНОМОРЕЦЬ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ващук – про Леоненка: Він вивчив три слова і крутить їх всюди, я з ним не вітаюсь

14:52 1754 Читать на русском
Ващук – про Леоненка: Він вивчив три слова і крутить їх всюди, я з ним не вітаюсь
Віктор Леоненко / фото з соцмереж

Екс-захисник Динамо Владислав Ващук розповів про стосунки з Віктором Леоненком.

"У Леоненка завжди були претензії, де б Віктор не з'являвся. Він такий, що три слова вивчив і їх крутить туди-сюди. Я би не сказав, що Леоненко – експерт футбольний.

"Випивав два ящики пива", – Суркіс розповів, чому Леоненко не став топ-футболістом в Динамо

Так, він розбирається, так, він свого часу, якби грав, то би багато чого досяг. Його самовпевненість переросла в те, що він перестав грати у футбол, і всі знають, що він каже "Я, я би".

Я не люблю вішати ярлики на людей, але я з ним не вітаюся. Він дзвонить, і я кажу: "Що ти хочеш?", – сказав Ващук для шоу ТРЕНДЕЦ.

"Після матчу з Барселоною мій батько заплакав". Голеадор Динамо 90-х, трансферу якого в АПЛ завадив Лобановський

Теги
Владислав Ващук Владислав Ващук Динамо Динамо Віктор Леоненко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
27
хв
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук