Ващук – про Леоненка: Він вивчив три слова і крутить їх всюди, я з ним не вітаюсь

Екс-захисник Динамо Владислав Ващук розповів про стосунки з Віктором Леоненком.

"У Леоненка завжди були претензії, де б Віктор не з'являвся. Він такий, що три слова вивчив і їх крутить туди-сюди. Я би не сказав, що Леоненко – експерт футбольний.

"Випивав два ящики пива", – Суркіс розповів, чому Леоненко не став топ-футболістом в Динамо

Так, він розбирається, так, він свого часу, якби грав, то би багато чого досяг. Його самовпевненість переросла в те, що він перестав грати у футбол, і всі знають, що він каже "Я, я би".

Я не люблю вішати ярлики на людей, але я з ним не вітаюся. Він дзвонить, і я кажу: "Що ти хочеш?", – сказав Ващук для шоу ТРЕНДЕЦ.

"Після матчу з Барселоною мій батько заплакав". Голеадор Динамо 90-х, трансферу якого в АПЛ завадив Лобановський