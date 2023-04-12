"Я не буду викладати відео, де свинорилі ріжуть нашого героя. Я не можу. Просто біль та злоба. Хочу сказати лише одне – це не люди. Це навіть не покидьки. Це сміття. Весь народ цієї нації, хто і досі підтримує війну – сміття. Їх не можна жаліти.

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Це відео не може зламати нас. Воно тільки згуртує та згенерує ще більше люті та гніву. Тепер наші воїни будуть нищити вас ще більше. Без жалю, без зайвих думок – нищити.

А народу потрібно перевести свою лють в донати. Ще більше допомагати нашій армії. Виродки, вас навіть в пеклі будуть чорти катувати так, як ще нікого не катували. Друзі – гуртуємось і донатимо на перемогу! На помсту!" – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, напередодні у соцмережах було опубліковано шокуюче відео, на якому окупанти відрізають голову полоненому бійцеві ЗСУ. Звірство приписують диверсійно-штурмовій розвідувальній групі неонацистського спрямування "Русич".

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