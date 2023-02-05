"Я не знаю, що має статися з нами, щоб ми прокинулися. Ми приходимо сюди, кажемо, що повинні вірити в себе, але ми не поводимося так на полі та не заслуговуємо цього. Знову ж таки, ми повинні залишити це позаду і знайти сили, щоб відновити рівень.

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Сьогодні ми показали, що вас можуть покарати за 15 хвилин, і це те, що сталося з нами. У нас ті самі гравці, які здобули стільки великих досягнень у цьому клубі, і ми не працюємо добре. Важко сказати чому. Я не кажу, що не вірю в нас. Я просто дуже розчарований сьогоднішньою грою. Ми повинні продовжувати працювати", – цитує Аліссона Mirror.

Нагадаємо, що в останніх чотирьох матчах Ліверпуль жодного разу не зміг перемогти. Команда Юргена Клоппа наразі посідає 10 місце в турнірній таблиці, маючи 29 очок у своєму активі.

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